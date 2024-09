La temporada de teatre familiar de Tàrrega estrena packs i abonaments

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’objectiu d’afavorir l’accés de les famílies i els nens a les arts escèniques, Tàrrega oferirà noves modalitats d’abonaments, packs d’entrades i descomptes en el nou cicle teatral familiar programat per Fundació La Xarxa. El programa constarà de sis propostes d’octubre a març (diumenges al Teatre Ateneu), amb diversitat de gèneres com marionetes, teatre d’ombres, clown o musical. Així, des d’ahir ja es pot adquirir un nou pack de quatre entrades per al mateix espectacle (20 euros) al web www.culturatarrega.cat.

Els packs de quatre entrades per a espectacles diferents (també a 20 euros) es podran comprar pròximament a les taquilles del Teatre Ateneu. També a les taquilles podrà adquirir-se un nou abonament que permetrà disfrutar dels sis espectacles a 24 euros (una localitat per a cada un). Les entrades individuals ja estan també a la venda al web.El regidor de Cultura, Miquel Nadal, va afirmar que “a Tàrrega atansem així les arts escèniques als més petits de la casa i amb preus assequibles per a les famílies, potenciant l’accés a la cultura”.La primera cita de la programació serà el 27 d’octubre (18.00 h) amb La veritable història dels 3 porquets, un muntatge en el qual la companyia lleidatana Xip Xap posa en escena la seua singular adaptació del popular conte infantil. Els mesos següents, el públic podrà disfrutar de cinc obres més de les companyies Tian Gombau, Marie de Jongh Teatroa, Zum Zum Teatre, La Guilla Teatre i Teatre al Detall. D’altra banda, la regidoria de Cultura ultima la 30 temporada d’arts escèniques, amb 9 propostes fins al febrer. Arrancarà el 28 de setembre amb l’obra Els Buonaparte, dirigida per Sílvia Munt.