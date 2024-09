Mor un germà de Michael Jackson, membre de The Jackson 5

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El guitarrista i vocalista Tito Jackson, un dels integrants del grup The Jackson 5, format per cinc germans de Gary (Indiana), entre ells el rei del pop, Michael Jackson, va morir als 70 anys, segons van informar els seus tres fills a Instagram sense revelar la causes de la seua mort. "Estem trencats, afligits i commocionats. El nostre pare era un home increïble que es preocupava per tots i pel seu benestar", afirmen Taj, Taryll i TJ Jackson, que en la dècada dels anys 90 van formar el trio 3T seguint la tradició familiar.

Tito va formar amb els seus germans Jackie, Jermaine, Marlon i Michael (mort el 2009) el famós grup The Jackson 5, que va tenir com a primer segell discogràfic Motown (1969-1975) i va ser una de les bandes més populars de la seua època.

En el seu debut discogràfic, van aconseguir que els seus primers quatre de senzills, "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" i "I'll Be There", arribessin als primers llocs de les llistes d’èxit als EUA. El 1984, el grup va llançar Victory Tour, un àlbum en el qual Tito va cantar "We Can Change the World" i va tenir un paper destacat com a instrumentista, i l’any següent va participar en el projecte USA for Africa per recaptar fons per als afectats per la fam al continent. Tito va ser el tercer de deu fills de la família Jackson. Recentment havia actuat amb els seus germans Marlon i Jackie a Anglaterra i participat a finals d’agost al Festival Fool in Love a Hollywood Park, a Califòrnia. Tito també havia gravat i realitzat molts espectacles com a guitarrista de blues en els últims 20 anys, sota el seu propi segell o amb la B.B. King Blues Band.