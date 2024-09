IA, veritat i democràcia, en l'última novetat de Yuval Harari

El potencial de la intel·ligència artificial i les hipòtesis sobre com pot arribar a impactar en la nostra societat estan gairebé per imperatiu a l’ordre del dia de debats i reflexions dels filòsofs dels nostres temps. Precisament, Yuval Noah Harari (Kiryat Ata, Israel, 1976), un dels intel·lectuals més influents del món actual, dedica la seua última publicació a l’anàlisi de com l’arribada de la IA ha sacsejat el nostre ecosistema de la informació.

Nexus és l’assaig amb què Harari torna a les llibreries després de sis anys des de la seua última publicació. L’internacionalment reconegut historiador i filòsof es troba en plena gira de presentació als Estats Units. Ahir, durant la seua estada a Washington D.C., va dedicar un temps a atendre mitjans de comunicació d’Amèrica Llatina i Espanya, entre els quals SEGRE, en una conferència virtual amb més d’un centenar d’assistents.A la seua obra, l’autor analitza la relació entre informació i veritat, entre burocràcia i mitologia, entre saviesa i poder; però, sobretot, reflexiona sobre els perills de la intel·ligència artificial en la que els experts denominen societat de la informació. “La IA és diferent a qualsevol altra tecnologia que hàgim inventat”, va assegurar Harari, que va afegir: “És un agent independent capaç de prendre decisions fora del nostre control.” Concretament, l’autor va posar èmfasi en els algoritmes elaborats per IA que regeixen la disseminació d’informació a les xarxes socials. És per això que Harari va defensar el paper “essencial” del periodisme a l’hora de fomentar la conversa, una cosa “imprescindible per a l’existència d’una democràcia”. Tanmateix, el filòsof va acabar amb un missatge més aviat optimista sobre aquesta tecnologia: “Té un potencial enorme, no volem aturar-ne l’evolució, però sí que hem d’invertir en seguretat”, va alertar.Val a dir que el conjunt de l’obra de Harari, amb llibres com Sapiens, Homo Deus i 21 lliçons per al segle XXI, acumula més de vint-i-cinc milions d’exemplars venuts arreu del món.