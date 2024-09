L'aprenentatge i l'ús del català, a debat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida va acollir ahir el primer dels dos col·loquis del cicle La Veu Trencada d’un Poble, que portava per títol El català, de l’aprenentatge a l’ús i que va servir per obrir una setmana en la qual es podrà gaudir del gruix dels actes programats. Dos de les veus més autoritzades en sociolingüística, la doctora en Sociolingüística i assessora en polítiques lingüístiques del departament d’Investigació i Universitats, Marina Massaguer, i el secretari general de Política Lingüística de la Generalitat, Joan Santanach, van debatre sobre l’ús social del català. El col·loqui, que va posar l’accent en com està afectant l’actual context de regressió de la llengua en el seu aprenentatge i ús social, va poder seguir-se per streaming al canal ieicultura.cat. Aquesta tarda (18.00 h) el cicle ha previst un concert homenatge al poeta Joan Salvat-Papasseit a l’IEI.