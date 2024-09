CaixaForum viatja al present i al futur de la impressió en 3D

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Taules, cadires, tasses, plats, vestits, sabates, instruments musicals, pròtesi per a intervencions quirúrgiques..., fins i tot un pont per a un parc públic, les possibilitats que ja ofereix la tecnologia de la impressió en tres dimensions (3D) sembla que no tenen límits. Així ho explica l’exposició Print3D. Reimprimir la realitat, amb la qual el centre cultural CaixaForum Lleida va obrir ahir la nova temporada. A través d’unes 200 peces impreses, la mostra permet aprofundir en aquesta nova tecnologia ràpida, senzilla, econòmica i versàtil, i explorar l’impacte que la impressió en 3D ja té en l’actual societat.

La directora de CaixaForum Lleida, Maribel Tost, i l’assessor científic de l’exposició, César García Sáez, van presentar aquesta nova proposta, que el públic podrà visitar fins al 16 de febrer. “Els visitants podran emprendre un viatge pel present i el futur d’aquesta tecnologia, que sembla que no té límits”, va destacar Tost. García Sáez va comentar que, “al llarg de l’exposició, el visitant podrà veure i tocar moltes aplicacions pràctiques en les quals s’utilitza la impressió en 3D, algunes fins i tot en àmbits com la medicina, la moda, la construcció o l’art”. En aquest sentit, va assenyalar que “malgrat que sembli una cosa de ciència-ficció, ja és una realitat per exemple la bioimpressió de teixits vius”.Dividida en set àmbits temàtics, el visitant podrà explorar el món de la impressió en 3D in situ ja que la mostra està acompanyada de múltiples elements audiovisuals i mòduls didàctics. Entre els dispositius amb els quals el públic pot sentir-se protagonista, un emprovador de roba o de calçat virtual, en els quals el o la model pot elegir les seues preferències estètiques a través d’un teclat i, tot seguit, veure com li queda el vestit o la sabata seleccionada reflectits en una pantalla de mida natural.

D’altra banda, la Fundació La Caixa també ha gravat un pòdcast de tres episodis (disponibles a Spotify i Ivoox) per donar a conèixer més detalls sobre la impressió en 3D de la mà de diversos especialistes, entre els quals Joel Castanyé, xef del restaurant La Boscana de Bellvís, ateses les aplicacions d’aquesta tècnica també en l’àmbit de la cuina i la gastronomia.Com és habitual, el centre cultural ha previst visites comentades en diferents formats, algunes de gratuïtes com la de matí (18.00 h), en el marc de l’Obert del Centre Històric.