Balaguer encara la jornada central de l'Encontats

La capital de la Noguera encara la recta final de la novena edició del certamen Encontats, que converteix la ciutat en un dels principals punts de referència del sector del conte i el llibre il·lustrat a Catalunya. Entre les activitats previstes per al dia d’ahir, va destacar la inauguració d’un nou Balcó Il·lustrat, dedicat en aquest cas al mestre pastisser Lluís Muixí, natural de Balaguer, i elaborat per l’artista, il·lustradora i muralista Núria Riba. El mural es troba al carrer Escala i es tracta del cinquè balcó del projecte impulsat per l’ajuntament del municipi. Posteriorment, estava anunciada una sessió de contacontes amb la proposta Contes de xocolata, de la companyia Fes-t’ho Com Vulguis.

La jornada central de l’Encontats es desenvoluparà avui a la plaça Mercadal del municipi. A partir de les 10.00 h, acollirà diverses parades d’editorials, llibreries i artesania. A més, a la plaça s’instal·laran fins a un total de tres escenaris –un més que l’any passat–, on s’han previst una dotzena de sessions de contacontes al llarg del dia. Estaran narrats per Mònica Torra, Sandra Rossi, Patrícia McGill, Vivim del Cuentu, Fes-t’ho Com Vulguis i Martha Escudero. Durant la jornada, també s’han previst espectacles teatrals i un concert de clausura amb el grup Atrapasomnis (19.30 h del vespre).