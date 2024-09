El McTrepat de Tàrrega 'viatja' al desert de Nevada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El McTrepat de Tàrrega, la cita cultural que tradicionalment recorda els vincles amb els Estats Units de l’antiga fàbrica de maquinària agrícola J. Trepat durant la segona meitat del segle XX, celebrarà aquest dissabte vinent la vuitena edició establint un pont amb el mític festival artístic Burning Man, que des de fa més de tres dècades té lloc en un desert del nord de Nevada, on cada any s’aixeca una ciutat temporal que reuneix més de 70.000 visitants. Així, el McTrepat oferirà una jornada plena d’art, música i activitats relacionades amb aquest esdeveniment cultural icònic dels EUA, després que l’edició del Burning Man de l’estiu del 2023 tinguessin una pinzellada lleidatana. El nexe d’unió entre ambdós cites culturals té nom: el col·lectiu artístic Calidos, resident a la capital de l’Urgell i creadors de la instal·lació lluminosa Loophole, que l’any passat va triomfar al festival nord-americà. Ara, aquest gran muntatge artístic de llums i arcs geomètrics (com pot veure’s a la foto que il·lustra aquesta notícia, del Loophole al desert de Nevada el 2023) podrà veure’s aquest dissabte al Museu Trepat de Tàrrega amb tota la seua espectacularitat. L’obra representa el planeta Terra i l’espai que l’envolta es converteix en una exaltació de la vida.

Entorn d’aquesta instal·lació lluminosa, durant la jornada del McTrepat es presentarà un llibre sobre com es va crear aquesta obra, a més d’un vermut electrònic i sessions de DJ i concerts en directe de Pere Fresc & Martina Massip i Alfonzillo, convertint el museu en un espai d’expressió cultural i creativa inspirat en els principis del Burning Man.El col·lectiu Calidos també exhibirà una segona instal·lació de llum, Fire starter, inspirada en la figura de l’home de fusta que simbolitza el festival nord-americà. El McTrepat (des de les 11.00 h i tota la jornada gratuïta) comptarà amb una oferta gastronòmica variada amb la presència dels food trucks de Cal Pastor, L’Activi Sta i Paupaterres.