Set espectacles en el Cicle de Tardor de Balaguer

El Cicle de Tardor de la 27a temporada d’arts escèniques i música al Teatre Municipal de Balaguer arrancarà el proper diumenge 20 d’octubre. Els encarregats d’obrir la temporada tardoral seran els guanyadors de l’11a edició del Concurs Internacional de Cant Líric Germans Pla – Ciutat de Balaguer, un certamen biennal que té per objectiu donar visibilitat a les joves promeses d’aquesta disciplina. Al seu torn, en l’última edició, celebrada l’octubre de l’any passat, Violeta Alarcón i Iria Souto es van emportar el primer premi ex aequo.

La següent proposta de la programació, el diumenge 27 d’octubre, és una obra de teatre, Els Buonaparte, escrita per Ramon Madaula i dirigida per Sílvia Munt. Es tracta d’una comèdia que explica la història de Josep I, germà de Napoleó Bonaparte, i la seua estada a Madrid. Així mateix, el cicle ha previst espectacles per a les festes de Sant Crist, el 9 i 10 de novembre, entre els quals destaca el concert d’El Pot Petit, que estrenarà nou espectacle per primera vegada a les Terres de Ponent. Més tard, l’1 de desembre, la soprano Charo Tris actuarà en benefici de La Marató, i el dia 15, el teatre acull L’adversari, una obra dirigida per Julio Manrique i interpretada per Pere Arquillué i Carles Martínez.Quant a la venda d’entrades, els abonats ja poden adquirir-les des d’avui, fins al 6 d’octubre. Per als nous abonats, el termini serà del 7 al 25 d’octubre. Les entrades es podran adquirir a través de koobin.com, a la pàgina web de la Paeria de Balaguer i a l’Oficina de Turisme.