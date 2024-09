El Forma de Balaguer d'art contemporani, amb 8 artistes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Balaguer celebrarà del 4 al 19 d’octubre la quarta edició del Forma Espais d’Art Contemporani, un esdeveniment que té per objectiu impulsar la creació i difusió de l’art contemporani, essencialment a través de les arts visuals, amb exposicions, intervencions i projectes en diversos espais de la capital de la Noguera. Forma arrancarà el divendres 4 d’octubre a la plaça Comtes d’Urgell (19.00 h) amb una visita comentada a càrrec dels artistes seleccionats aquest any per les diferents instal·lacions. Per a aquesta edició s’han seleccionat vuit propostes (dos d’artistes de Ponent, Joan Pallé i Marta Bisbal), que estaran ubicades en sengles espais públics i patrimonials de la ciutat. El recorregut començarà al Museu de la Noguera i finalitzarà al claustre de Sant Domènec. La programació seguirà el dissabte 5 (20.00 h) amb l’espectacle Rossangos, de Goretti Narcís, en el qual, a partir dels records d’infància de l’ofici de la seua àvia, l’artista evoca aquesta memòria a través de la dansa, el moviment i la poesia. Els diumenges 6 i 13 d’octubre s’oferiran visites guiades gratuïtes a les instal·lacions del Forma. Es pot consultar la programació completa a forma.cat i balaguer.cat.