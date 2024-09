El Tabaca Film Fest premia 'Aunque es de noche'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tabaca Film Fest, el Festival de Cine Mitològic del Pirineu, va abaixar ahir el teló de la primera edició, que ha reunit al voltant d’un miler de persones durant tot el cap de setmana. El guanyador del certamen és el curt Aunque es de noche, de Guillermo García. Es tracta d’un curt ambientat a la Cañada Real, l’assentament il·legal més gran d’Europa, en què un jove d’ètnia gitana de només 13 anys descobreix que perdrà el seu millor amic per sempre. La menció especial del jurat va ser per a Pesudo, de Miquel Díaz; el Premi Biterna va ser per a Caçadors de Bruixes, d’Ignacio Acconcia; el segon premi, per a Europa, d’Ekain Irigoien, i el premi del públic va ser per a Els amants, de Joan Vives. El festival, nascut de la passió pel cine i les llegendes del Pallars Sobirà, ha inclòs també visites guiades, un taller de dibuix, música, xarrades i degustacions de productes.