L'ArquiVolta Lleida, al barri de la Bordeta

L’ArquiVolta Lleida, les visites arquitectòniques gratuïtes obertes a tots els públics que organitza cada any la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), viatjarà el pròxim 19 d’octubre al barri de la Bordeta. La ruta guiada se centrarà en cinc edificis: la rehabilitació del Molí de Sant Anastasi, l’Institut Maria Rúbies, l’església de Sant Agustí, els 56 habitatges VPO a l’avinguda d’Artesa i l’edifici polivalent d’equipaments a l’avinguda de Fontanet. Per participar es requereix inscripció prèvia al 973 23 40 51 o enviant un correu electrònic a junta.lle@coac.net. El president del Col·legi a Lleida, Lluís de la Fuente, va destacar ahir que serà la desena edició de l’ArquiVolta, “una iniciativa consolidada amb un públic molt fidel que repeteix any rere any i que valora positivament que els arquitectes expliquin edificis des d’un punt de vista professional”.