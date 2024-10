Obre la nova biblioteca de Sort, un projecte del 1995

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir a la tarda va entrar en funcionament la nova biblioteca pública de Sort, un equipament llargament reivindicat a la capital del Pallars Sobirà i la construcció del qual es va anar demorant amb els anys per diversos imprevistos. L’ajuntament va organitzar divendres passat a la tarda una jornada de portes obertes perquè els veïns poguessin visitar els nous espais d’atenció, lectura i arxiu de documents. Està previst que les pròximes setmanes es fixi una data amb la conselleria de Cultura per a la inauguració oficial protocol·lària. Però, de moment, els usuaris ja compten amb l’equipament obert: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 hores i també els matins de dimarts a dissabte de 10.00 a 13.00 h. Val a recordar que la construcció d’aquest equipament s’ha prolongat durant més de dos dècades. El projecte del 1995 no va arrancar fins al 2002, però el 2003 es va paralitzar per problemes pressupostaris i urbanístics. Una interrupció que es va allargar fins al 2019, quan l’ajuntament va acabar firmant un conveni amb l’Incasòl per completar les obres inacabades. Diversos retards des de llavors d’aquest organisme per a l’entrega de l’edifici van provocar també que no es poguessin emprendre les obres de l’interior, a més de problemes amb el subministrament elèctric. La vella biblioteca es va desmantellar l’estiu del 2023 i fins ara no s’ha pogut culminar tot el trasllat.