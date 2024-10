Recuperen patrimoni musical de Cervera

El músic i investigador Pau Carbonell Font (Cervera, 1996) ha descobert i recuperat part de l’obra musical de Francesc Comorera (1872–1937), antic rector i fundador de l’Orfeó Cerverí, i les ha recopilat en el seu nou EP, La Crida. Es tracta de peces inèdites que daten de l’època de la Mancomunitat catalana (1914-1925), que guardava l’Arxiu Comarcal de la Segarra i l’Arxiu Municipal del Conservatori de Cervera. Tanmateix, durant l’últim segle, “ningú s’havia fixat en el treball de Comorera, era una figura oblidada a la Segarra”, va assegurar Carbonell a SEGRE, que va afegir: “A les comarques petites, referents com ell solen quedar una mica amagats.” Amb aquest projecte d’investigació, l’objectiu de l’investigador musical és “recuperar i aportar un llegat cultural valuós per a la comarca, amb pura vocació de servei i divulgació”, va apuntar.

Entre les obres recuperades, destaquen el Cant de la senyera (dedicat a la Segarra i a la llengua catalana), El plor de la tórtora i l’Himne a la glòria de Cervera. Aquestes composicions, que Comorera havia elaborat per a un format coral, han estat arranjades per Carbonell per a quartet i quintet de vent metall. Durant les primeres dècades del segle XX, “les corals eren un mitjà de propaganda catalanista”, va explicar Carbonell. Així mateix, La Crida inclou dos composicions originals: El campanar de Cervera, en la qual Carbonell reinterpreta la sonoritat de les campanes de la ciutat, i Sota la vostra protecció, un cant dedicat a la Mare de Déu de Montserrat amb una harmonia renovada. L’EP, autoeditat, està disponible a totes les plataformes digitals. Carbonell es va formar en Interpretació Clàssica i Contemporània al Conservatori Superior del Liceu i és professor del Conservatori i Escola de Música de Cervera i trombonista en bandes com Itaca Band.