Teresa Ibars: “Pensar en la mort ens dona llibertat”

Amb el llibre acabat d’aterrar a les llibreries dimecres, la lleidatana Teresa Ibars va congregar ahir prop d’un centenar de persones a la Biblioteca Pública de Lleida en la primera presentació de La mort de l’altre (Comanegra), en la qual va avisar que “no és una obra sobre el dol, és una reflexió bastant serena sobre el fet de la finitud”. La mort a finals del 2019 de la seua parella va ser el detonant per començar a escriure aquest llibre “de forma compulsiva”, va revelar l’autora en una tertúlia en la qual va estar acompanyada per l’escriptora Montse Sanjuan i que va ser conduïda per la directora de SEGRE, Anna Sàez.

Sanjuan va apuntar que “vaig veure nàixer aquesta obra fa quatre anys, amb unes primeres pàgines sorgides del dolor i desconsol per la mort del seu company”. En aquest sentit, va afegir que “en aquell moment, per a ella, l’escriptura es va convertir en una necessitat”. Per la seua part, Sàez va explicar que “Ibars reflecteix en aquest text com la mort transforma els vius, perquè nosaltres no podem viure la nostra pròpia mort; sempre vivim la mort de l’altre, i això acaba afectant les nostres pròpies vides”.

L’autora de La mort de l’altre va afirmar que “tots pensem molt poc en el fet de la mort i resulta que és l’únic de veritat que tots tenim assegurat un dia o un altre. De fet, crec que dona llibertat pensar en la mort”. Però que cap lector no s’espanti, com va destacar Sàez, “també hi ha moltes ganes de viure” en aquest llibre “lluminós” en el qual, segons Sanjuan, “l’autora se sincera i s’exposa molt”. “Així arribo més als lectors, perquè en el fons tots ens assemblem”, va respondre Ibars.