Els Amics de les Arts: «Tenim un públic cada vegada més jove, és una segona generació»

Acabeu de concloure un estiu ple de concerts de presentació del vostre últim disc. En quants llocs heu actuat?

Hem fet uns 40 concerts aquest any. Per a nosaltres és una gran notícia que, després de set discos, les presentacions i les gires continuïn anant bé. Tenim la sort que sempre que traiem disc la gent ens ve a veure. A més, cada vegada veiem un públic més jove, d’uns 18, 19, o 20 anys.

Fins i tot més joves que el mateix grup.

Sí! És com una segona generació de públic. Això és preciós i et fa pensar com et deuen haver descobert, potser és per herència dels seus pares, cosins o germans grans.

I ara, lluny de disfrutar d’un merescut descans, decidiu emprendre un nou projecte: la celebració dels 20 anys de la banda.

Som tres tios a qui agrada molt celebrar efemèrides i qualsevol excusa és bona per reunir-te amb els teus. Estem molt il·lusionats amb tot el que estem organitzant. En primer lloc hi ha el que hem començat avui [ahir] aquí, a Lleida, aquestes festes de presentació que hem programat a les capitals catalanes.

Per què aquest format de concert acústic i íntim?

Volíem reivindicar el circuit de sales de concerts, que és allò a què devem els nostres orígens. El lloc on vam tocar per primera vegada, fa vint anys, va ser el Cafè del Teatre. Ara, hem tornat en senyal d’agraïment i per posar de relleu aquests espais, que són molt necessaris perquè els grups que amb prou feines comencen puguin agafar més experiència.

Les entrades es van esgotar en qüestió de minuts.

En cosa de dos minuts ja no quedaven entrades per a cap de les dates, i ni tan sols ho havíem anunciat prèviament. Va ser una cosa molt espectacular. Demostra que la gent té ganes de celebrar i de compartir aquest aniversari amb nosaltres. Estem molt sorpresos, alhora que agraïts.

Recordeu la vostra primera vegada a Lleida?

La tenim present amb molta il·lusió, ja que també va ser la primera vegada que vam pujar junts a un escenari. Havíem enviat una maqueta a un concurs musical i, sense haver assajat prèviament, ens vam plantar a Lleida per tocar. Érem molt joves i estàvem molt nerviosos perquè hi havia moltes coses que podien sortir malament.

Des d’aleshores, heu crescut i evolucionat, com suposo que ho deu haver fet el públic al costat de vosaltres.

És una sort. Quan escrivim cançons parlem de les nostres experiències, conformes a la nostra edat. El temps passa igual per a tothom, i de vegades ens han arribat a dir que se senten identificats amb cada disc que traiem. És una cosa molt bonica.

El concert del 25 de juliol a Poble Espanyol serà l’únic que fareu el 2025?

A Catalunya, sí. Serà bastant difícil d’igualar per qüestions logístiques. De fet, ens hem hagut d’hipotecar els tres per poder costejar-lo.. [rialles]. És com quan organitzes una festa d’aniversari, que no mires els números. Hi haurà moltes sorpreses, volem que els nostres convidats s’ho passin bé i que s’emocionin.

També esteu treballant en un nou disc amb diverses col·laboracions.

Sí, sortirà la primavera del 2025. Volíem celebrar els nostres 20 anys amb un disc recopilatori de 20 cançons, en col·laboració amb artistes amics. Hem escollit aquells temes de la nostra carrera que més ens representen.

A començaments d’any, asseguràveu que no us havíeu plantejat una separació. Continua sent així?

No, ara sí que ens la plantegem [rialles]. És broma, ens agrada massa la nostra feina i ens ho passem genial. Esperem que duri com a mínim 20 anys més.

Què oferirà el futur per a Els Amics de les Arts?

Estem preparant una segona obra de teatre, com la de Pares normals [Teatre Poliorama], però molt més nostra. Encara no sabem quan sortirà.