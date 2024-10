"Nicolas Cage va ser de les primeres víctimes dels mems"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'escriptor Albert Pijuan (Calafell, 1985) ha publicat 'La gran substitució', editada en català per Angle i en llengua castellana per Sexto Piso. L'obra explica la història d'en Dino, un jove de Sabadell que està convençut de ser el fill d'un conegut productor de Hollywood. El nou títol de l'autor aborda la construcció d'identitats en clau còmica, però també tracta altres temes com el pes de la família o les idolatries contemporànies. També hi juga un paper destacat l'actor Nicolas Cage, del qual Pijuan va arribar a veure més d'un centenar de pel·lícules com a part de la documentació. "Cage va ser dels primers en ser víctima de la memificació de la persona, i per això ara mateix el relacionem amb la cultura digital", sosté.

La trama de 'La gran substitució' comença en una clínica croata, on el protagonista, en Dino, espera per sotmetre's a una operació de cirurgia plàstica que no té gaire clar en què consistirà. Mentrestant, i per matar el temps, explica al pacient del costat la increïble successió d'esdeveniments que l'han portat fins allà, entre els quals hi ha una paternitat no reconeguda, articles plagiats i usurpacions d'identitat. Al mateix temps, intervenen individus tan inversemblants com un conegut productor de Hollywood, alguns artistes de l'italo disco o els membres d'una secta que vol predir el futur a través dels pentinats de Nicolas Cage, a qui en Dino idolatra.

L'escriptor Albert Pijuan a BarcelonaEli Don / ACN

Segons l'autor, la novel·la reflexiona sobre les aparences, i també els dobles, ja que pràcticament cap personatge dels que hi intervenen no presenta la seva versió real. En aquest sentit, Pijuan recorda que el mateix narrador "no és fiable", perquè presenta la seva versió dels fets i explica de forma subjectiva tot allò que està passant. El títol – que ha portat a l'autor quatre anys de feina i hores i hores de documentació – també introdueix altres temes, com la idolatria i les xarxes socials, aquestes darreres sense citar-les de forma explícita.

Tot plegat, però, orbita sobre el gran tema: la identitat, la percepció de la qual ha canviat de forma notòria durant els darrers anys. "Abans la identitat et venia donada, sigui per l'ofici que realitzaves o bé per l'espai que ocupaves en una llar", explica, "ara les identitats són trencaclosques, i fan que es converteixin en líquides i mutables". En aquest sentit, l'escriptor afirma que en la majoria dels casos, s'acaba adoptant certes identitats "provinents del món de l'oci" que esdevenen "peces del capitalisme" i que acaben afavorint la "desorientació".

L'evolució dels cabells de Cage

Un dels personatges que travessa tota l'obra de Pijuan és l'actor Nicolas Cage. Per tal de no perdre ni un sol detall de la vida i filmografia de l'autor, l'escriptor va veure més de cent films on apareix, així com documentals i biografies d'aquest. Pijuan opina que Cage és un actor creatiu que ha aportat més "coses seves" a les pel·lícules, un fet que li ha fet construir una identitat singular, d'allò més lligada a la cultura digital. "El 2011 feia broma portant una samarreta amb un mem d'ell mateix", recorda, "és una font d'energia que obre la porta a l'autoparòdia, que ha vingut al món a jugar". Per això l'autor el considera una mena de "creador d'identitat" de si mateix. Per això, al llibre una de les trames principals gira al voltant del 'Cagepil·lar', una publicació dedicada al pentinat de Cage que enceta tota una sèrie d'esdeveniments.

La importància de l'humor

'La gran subsitució' està escrita en clau còmica, un factor rellevant per Pijuan, que defensa que l'humor "pot dir coses que no es poden dir des de la serietat absoluta". De fet, admet que quan llegeix un llibre sense gens d'humor, d'alguna manera el sent "fals" i per això agraeix que sempre estigui present d'alguna manera en les històries, amb el perill que comporta que després els lectors el busquin en cadascuna de les seves obres.

Després de guanyar recentment el Premi Llibreter 2024 per l'obra 'I diumenge, meteorit' (Animallibres), Pijuan no només treballa com a novel·lista, sinó que també tradueix i fa de dramaturg. El pròxim mes d'abril estrenarà una obra al TNC en la qual ha participat. "Feia temps que no em centrava en teatre, i quan ho faig només agafo coses pagades", reconeix. Pel que fa a pròximes publicacions literàries, ja disposa de diversos llibres en els quals està treballant. Un d'ells sortirà l'any que ve. El seguiran una novel·la curta i un títol juvenil.