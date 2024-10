El festival Som Cinema reafirma la seua aposta pel talent jove

Una doble aposta pel cine produït a Catalunya i pel talent jove d’estudiants que volen dedicar-se a l’audiovisual. Així ho va destacar ahir la directora del festival Som Cinema, Judith Vives, en la inauguració de la 15 edició del festival de l’audiovisual català. L’auditori de la Universitat de Lleida al campus de Cappont va acollir la primera cita del certamen, que es desenvoluparà fins diumenge amb la projecció de més d’una trentena de films entre les sales Screenbox, Ilerna, el Rectorat de la UdL i el Beat Cafè i Soul. La inauguració va arrancar amb una estrena absoluta, l’òpera prima del cineasta barceloní Emilio Martínez-Borso, Sin él, una història dramàtica inspirada en fets reals. “La treballadora social que cuidava la meua mare em va contar aquesta història, i vaig veure que aquí hi havia una pel·lícula”, va explicar minuts abans de la primera sessió de la cinta davant del públic. “Estic molt orgullós i agraït que la primera vegada que el públic vegi la pel·lícula sigui aquí a Lleida, és un honor inaugurar el Som Cinema”, va assegurar el director d’aquest film, que no arribarà a les pantalles comercials fins al gener. Martínez-Borso narra un episodi en ple confinament per la covid: “Com afecta psicològicament una dona haver de viure 48 hores a casa vora el cadàver del seu marit, un maltractador que abusava d’ella; una autèntica doble condemna: en vida i en mort”. Abans de la projecció, l’acte inaugural va comptar amb les intervencions de la regidora de Cultura, Pilar Bosch; a més de Sandra Castro (Diputació), Albert Turull (Generalitat) i Estanislau Fons (UdL).