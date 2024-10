Som Cinema musical

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona jornada del festival Som Cinema va arribar ahir amb molta música. La sala d’actes del Rectorat de la Universitat de Lleida es va omplir al migdia per presenciar el documental Stay Homas, la banda que no hauria d’existir, un film en el qual els directors Oriol Gispert, Ramon Balagué i Nick Bolger han narrat la gènesi d’aquest popular trio musical català, que va saltar a la fama durant el confinament per la covid. La jornada va arrancar al matí amb la projecció a Ilerna de curtmetratges d’alumnes d’aquest centre educatiu. Ilerna també va acollir a mitja tarda la projecció de la quinzena de curts de la secció Som Secundària, d’alumnes dels instituts Lladonosa, Màrius Torres i La Caparrella de Lleida; La Serra de Mollerussa; Ilerna i l’Aula Municipal de Teatre.

D’altra banda, Screenbox va acollir la primera sessió de curtmetratges, amb la presència de la directora Karen Joaquín i l’actriu Carla Dols (O que me parta un rayo) i, ja de nit, la projecció del llargmetratge Valenciana, una història d’amistat i de corrupció a la València dels anys 90, amb el seu director, Jordi Núñez.