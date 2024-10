Kentridge estrena al Liceu abans de la seua exposició avui a Lleida

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’artista sud-africà William Kentridge va presentar ahir al Liceu de Barcelona la peça visual Oh to Believe in Another World, que ahir a la nit es preveia que acompanyés l’Orquestra del Liceu en un particular homenatge musical i visual al compositor Xostakóvitx. Kentridge té previst visitar avui la Fundació Sorigué de Lleida per inaugurar una mostra sobre el seu univers creatiu, amb obres a la col·lecció de la institució lleidatana.