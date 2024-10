Restauren patrimoni vinculat a Lluís Companys

Barana del pont on Companys va ser entregat el 1940. - LAIA PEDRÓS

El tram de barana de l’històric pont Avenida de Irún que s’exhibeix des de l’estiu de 2021 en l’Espai Companys del Tarròs, una peça de ferro colat de 67 quilos, ha estat objecte aquesta setmana d’una restauració per part de les conservadores Gemma Piqué i Mireia Cañadell. El pont que travessa el riu Bidasoa exerceix de frontera entre Irun i la localitat bascofrancesa d’Hendaya. Aquest va ser el lloc on els nazis van entregar el president Lluís Companys a les autoritats franquistes el 1940, abans que fos sotmès a un consell de guerra i afusellat a Montjuïc el 15 d’octubre d’aquell any. L’ajuntament basc, a petició de l’entitat Kepa Ordoki, va aprovar el desembre del 2020 la donació d’aquest tram de barana a la Generalitat, que la va dipositar al Tarròs, la localitat natal de Companys. Piqué va explicar que s’han centrat en “les zones en les quals la barana, exposada molts anys a l’exterior, havia perdut la pintura i el metall es trobava en procés d’oxidació”. Després d’una provatura de colors, han determinat que estava pintada de blanc i que, després, la part inferior es va repintar de blau.