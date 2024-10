Promoció audiovisual al Som Cinema

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Som Cinema va presentar ahir el Col·lectiu Lleidatà d’Audiovisual i Cinema (CLAC) a la Casa de la Volta de la Seu Vella. CLAC és una entitat nascuda amb l’objectiu de fomentar la indústria cinematogràfica de la ciutat i reforçar la cultura a Lleida. Després de la presentació va tenir lloc un espai de networking en què tècnics guionistes, editors, directors i productors convidats al festival van poder establir contactes, compartir experiències i parlar de nous projectes. A més, dins de la programació del festival es van projectar curtmetratges, documentals i llargmetratges durant el dia a Screenboox com Dorothea on the rocks amb les productores Núria Abad i Marta Hierro, La carga o Les vacances de Mara, amb la directora Elena Escura i l’actriu Lorena López.