El festival Farrera Negra acaba amb una bona assistència

La segona edició del festival de novel·la negra de l’Alt Pirineu Farrera Negra va acabar ahir amb una valoració molt positiva de la participació, acollida, venda de llibres i assistència de públic malgrat la coincidència amb d’altres tipus d’actes i festivals literaris. El Farrera Negra es consolida com un referent al territori i es projecta en un futur fent una clara aposta pels escriptors en llengua catalana i del territori. L’organització està especialment satisfeta dels relats curts per a joves i de la seua acollida en aquest sector de la població, i en especial per alumnes d’INS Hug Roger III. També vol mostrar el seu agraïment a l’Associació Cultural Nigra Events, al festival i comissari i director del certamen, Xavier Borrell i Pedro Hache, i a tots els responsables municipals, sobretot al Marc A. Balanza, que ha fet possible aquesta edició. La pròxima edició del certamen tindrà lloc del 7 al 9 d’octubre de l’any que ve, segons han indicat els organitzadors.

Durant el cap de setmana que va tenir lloc a l’edifici L’Aixalda-Refugi de Burg es van portar a terme taules redones, conferències i debats entre escriptors com Margarida Aritzeta, que va rebre el premi homenatge de Farrera Negra, Graziella Moreno, Toni Cotet o Pedro Hache.