Il·lustren la primera sindicalista

Isabel Vila (Calonge, 1843 - Sabadell, 1896), la que va ser la primera dona dirigent sindicalista de Catalunya, ja té la seua pròpia història il·lustrada per la reconeguda artista Pilarin Bayés. Es tracta d’una obra dividida en 16 capítols titulada Isabel Vila, la primera sindicalista catalana (ed. Llibres del Segle, 2024) i que compta amb els textos de Núria Bassa i Toni Strubell Trueta. El llibre narra la biografia de Vila, particularment rellevant per la seua lluita contra el treball infantil i per pronunciar el discurs sindicalista més important de la demarcació de Girona el 1872, durant la vaga obrera més llarga mai celebrada a la província. “Va ser un referent clau en la lluita sindicalista, precisament en un àmbit profundament androcèntric”, va afirmar Bassa. Potser és per aquesta raó que el seu llegat havia quedat durant anys a l’ombra. No va ser fins a finals del segle XX que es va redescobrir aquest personatge, quan l’historiador i senador gironí Francesc Ferrer la va descobrir i va apostar per divulgar la seua història. Ferrer (mort el 2006) va transmetre les seues troballes a Strubell i aquest, al costat de Bassa, va decidir que la biografia de la sindicalista “havia d’arribar a molta més gent, tant a adults com a nens”. Per això, van proposar el projecte a Bayés, que “hi va accedir des del primer moment”, van explicar ahir els autors del llibre, durant la presentació a l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Per la seua part, la il·lustradora va expressar el seu entusiasme per haver participat en el conte ja que “la Isabel era una dona portentosa i pionera”, va dir. Va apuntar que una de les complicacions que va tenir l’obra va ser “la precisió històrica”, sobre la qual va rebre l’orientació dels autors. “El treball d’investigació que hi ha darrere és molt gran.”

La ninotaire, una visitant habitual de les Terres de Ponent

L’artista ha freqüentat Lleida durant l’últim any. El mes passat va publicar un llibre il·lustrat sobre la col·legiata de Sant Pere de Ponts, amb motiu del seu mil·lenari. També al setembre va visitar Organyà per a la Fira del Llibre del Pirineu. Abans, al maig, Bayés va participar en el Festival Gargar d’art urbà de Penelles, on va pintar un mural de gran format dedicat a la pagesia. “M’agrada venir”, va assegurar la dibuixant, que va afegir: “Quan Lleida acull esdeveniments culturals, s’hi implica tot el poble, és una cosa que no succeeix igual a Barcelona.”