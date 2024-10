Teresa Ibars, a la seua localitat natal amb el seu nou llibre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La historiadora, escriptora i arxivera lleidatana Teresa Ibars va presentar dijous a Aitona, la seua localitat natal, el seu nou llibre, La mort de l’altre, publicat fa dos setmanes per Comanegra. L’acte es va celebrar a la Capella de Sant Gaietà d’aquesta població del Baix Segre, en la qual l’autora va estar acompanyada per Montse Zanuy i Francesc Moreno i que va culminar amb una lectura de fragments de l’obra a càrrec dels rapsodes Jaume Belló i Alba Reñé. En La mort de l’altre, Ibars reflexiona entorn d’una de les qüestions de la vida que tots tenim més a prop i que a tots ens afecta un dia o un altre, la mort. En aquest llibre de no-ficció, l’autora utilitza la seua memòria personal per reflexionar sobre la mort, a través de les pèrdues i els dols que ha anat experimentant durant la vida. Zanuy, professora de l’institut de Seròs, va destacar entre les idees i conceptes que repassa l’escriptora “els del mai més, la necessitat de parlar, l’empatia, el passat que construeix el present..., tot molt ben emplatat, amb frases finals contundents i, sobretot, expressades amb un llenguatge molt nostre, la nostra pròpia parla, que es converteix en literatura”.