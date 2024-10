Aperitiu musical previ a la festa avui de la Seu Vella

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya (OSJC), amb uns 70 músics en escena dirigits per Jordi Piccorelli, va protagonitzar ahir a mitja tarda a la Seu Vella l’aperitiu musical de la festa anual del monument, prevista per avui diumenge. Aquesta formació, integrada per joves estudiants de música de grau mitjà i superior de tot el territori, va interpretar un repertori d’obres de Rimski-Kórsakov, Strauss, Grieg, Offenbach i Ketèlbey, entre altres compositors. L’actuació va posar el colofó a una jornada prèvia del Dia de la Seu Vella, en la qual al matí estava prevista una ruta per Pardinyes a la recerca de les diferents Seu Velles pintades o recreades pel barri. D’altra banda, a la sala de la Canonja hi havia prevista la instal·lació d’una gran maqueta de modelisme ferroviari de l’Ateneu Popular de Ponent, que durant la jornada d’avui podrà veure’s de 10.00 a 13.30 hores. Com és habitual cada últim diumenge d’octubre des del 1986, els Amics de la Seu Vella commemoren la data en la qual el 1149 l’edifici –fins llavors mesquita musulmana– es va consagrar com a nova catedral de Lleida. A més d’una missa (10.15 hores), se celebraran tallers, jocs, mercadillo, ball country i folklòric, exhibició de vehicles històrics i el 75 aniversari del gegant Jaume I de la Paeria (11.15 h).