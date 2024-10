JazzTardor, amb estrelles i artistes emergents

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Un còctel de figures de renom internacional juntament amb artistes emergents i del territori.” Així va qualificar ahir la regidora de Cultura de Lleida, Pilar Bosch, la nova edició del festival JazzTardor en la presentació de la programació, acompanyada per la responsable de comunicació del festival, Anna Simó. El XXXI Festival de Jazz de Lleida va arrancar diumenge passat al Castell del Remei, amb dos figures internacionals del piano, Bruce Barth i Eri Yamamoto. La cita musical s’estrenarà a Lleida el 7 de novembre al pub Antares amb una jam session coordinada per Alfons Enjuanes. El cartell continuarà amb deu concerts més fins al 29 de novembre –cinc dels quals al nou Cafè del Teatre– amb una clausura de luxe a l’Auditori, el cubà Paquito D’Rivera. Un altre cubà guanyador de Grammys, el pianista Iván Melon Lewis, se sumarà a l’elenc d’estrelles del JazzTardor, com els emergents Erena Terakubo (saxo) i Jeremy Pelt (trompeta) i propostes del territori com Camarada Ventura i Blanquers Jazz. El certamen també ha programat tres concerts a la Pobla de Cérvoles, Cervera i Guissona.