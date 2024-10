El 'mapa sonor' de Jaume Magre, a l'Auditori de Lleida

Qui més qui menys té guardades a la memòria algunes cançons estretament vinculades a algun moment o record especial de la seua vida. És el mapa sonor personal. Aquesta espècie de catàleg musical prendrà vida el proper 9 de novembre en el cas del que va ser polític i activista cultural lleidatà Jaume Magre (1924-1999), de qui aquest 2024 es commemora el centenari del naixement. L’Auditori Enric Granados acollirà un concert amb la participació de més de setanta joves estudiants de música dels conservatoris Municipal de Lleida i L’Intèrpret, a més de l’Escola Arts Musicals, sota la direcció de Dolors Ricart i la col·laboració del pianista Antoni Tolmos.

Al capdavant del projecte, Alfons Pérez, director de L’Intèrpret, que va explicar a SEGRE que “portem mesos d’assaig, des del curs passat” per a una cita musical que, a més, comptarà amb projeccions audiovisuals d’alumnes de l’Escola d’Art Leandre Cristòfol i tres actors de diferents edats de l’Aula Municipal de Teatre que encarnaran la figura de Jaume Magre. Pérez va recordar que “hem unit en aquest projecte els centres educatius que precisament Magre va posar en marxa com a primer regidor de Cultura de Lleida de la democràcia”. Tot un repte “molt bonic”, amb alumnes de Secundària a Batxillerat que “s’han atipat d’estudiar i practicar i que segur que semblaran professionals”, va afegir Pérez. L’entrada serà gratuïta, però amb invitació a recollir a l’Auditori abans del dia 9. També s’han previst dos sessions per a estudiants, amb material pedagògic inclòs.

Repertori francès, català i de jazz

Quina música li agradava a Jaume Magre? A aquest interrogant ha mirat de respondre Alfons Pérez a través de programes de concerts que Magre havia organitzat i, sobretot, a partir dels records dels fills del polític i activista cultural i a través del comissari de l’Any Magre, Juan Cal. El resultat es plasmarà en el repertori del concert, amb compositors francesos (Gabriel Fauré i Georges Bizet); la cançó La vie en rose, d’Édith Piaf; el jazz de Duke Ellington i Louis Armstrong, i cançó catalana amb Raimon, Cisa i Ovidi Montllor.