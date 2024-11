El debat sobre la IA arriba 'a les mans'

La intel·ligència artificial (IA) ha irromput en les nostres vides com una de les tecnologies més transformadores en la societat actual. Però també ha obert una gran controvèrsia sobre els seus límits, entre els qui pensen que pot millorar molts àmbits i altres que lamenten que tot empitjorarà. El debat entre el que és realitat i ficció és una de les raons que han motivat que el fotògraf lleidatà Jordi V. Pou (1968) treballi des de fa uns anys en aquest terreny. Un exemple d’això és una de les seues últimes imatges, una espectacular fotografia cedida al Morera Museu d’Art Modern i Contemporani, que tanca el recorregut cronològic de l’actual exposició inaugural de la pinacoteca. La imatge, creada de forma voluntària amb eines d’intel·ligència artificial, ha rebut aquesta setmana una crítica que no ha passat desapercebuda per al fotògraf ni per als responsables del museu. El mateix artista ha penjat a les xarxes socials aquest atemptat en forma d’una guixada amb bolígraf a l’etiqueta que acompanya la imatge. Pou va explicar ahir a SEGRE que no “hem donat massa importància a aquesta acció, segurament d’un talibà de la fotografia que, en realitat, s’ha equivocat perquè ha ratllat la paraula fotografia quan en realitat hauria d’haver-ho fet amb el meu nom com a autor del que, sens dubte, és una imatge fotogràfica”. Una “gamberrada”, com va definir el mateix fotògraf aquest esborrall amb les sigles al costat AI (intel·ligència artificial en anglès).

Amb aquesta foto, titulada Taronges 1827-2023, Pou ha volgut retre homenatge a la primera imatge fotogràfica coneguda de la història, del 1827, presa des de l’interior d’una habitació cap a la finestra. “En aquest cas, la vista del 2023 mostra edificis d’una gran urbs degradada, però amb taronges per terra, que era la fruita que a la pintura renaixentista simbolitzava l’esperança en el futur”, va comentar Pou.

La imatge, adquirida per a la Col·lecció Nacional d’Art

Jordi V. Pou va avançar que aquesta polèmica imatge, Taronges 1827-2023, ha estat adquirida pel departament de Cultura de la Generalitat per engrossir la Col·lecció Nacional d’Art en l’àmbit fotogràfic, en el marc del projecte del qual la conselleria anuncia a començaments d’any el conjunt de compres i el seu repartiment pels museus públics de tot Catalunya. Pou va afirmar que “crec que es tracta de la primera compra per a la Col·lecció Nacional d’una imatge creada amb programació d’IA”. De fet, amb aquesta intenció la va presentar a la convocatòria. “És una fotografia creada expressament per obrir debat sobre la IA i la vaig presentar perquè el comitè d’experts i representants de museus de Catalunya que decideix cada any les compres que impulsa el departament de Cultura decidís sobre si es tracta d’art o no”, va explicar el fotògraf lleidatà. En aquest sentit, Pou va tirar d’ironia davant del desconegut que va guixar l’etiqueta del Morera: “Fins al moment era una foto cedida al museu per a l’exposició, però a partir d’ara ja és una imatge de la Col·lecció Nacional de Fotografia en dipòsit, no sé com s’ho prendrà”.