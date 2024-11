Convocatòria per formar part de l'orquestra infantil de l'OJC

L’Orquestra Infantil de les Terres de Lleida, en un concert aquest any al monestir de les Avellanes. - OJC

L’Orquestra Infantil Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OITL) va obrir ahir la nova convocatòria per formar part d’aquest projecte pedagògic dirigit als estudiants de música de les escoles i conservatoris de les comarques de Lleida. Val a recordar que aquest projecte, nascut el 2019, té per objectiu oferir als joves alumnes de música l’oportunitat de tocar en un conjunt musical de grans dimensions.

La convocatòria, oberta fins al 29 de novembre, està dirigida a estudiants amb un nivell entre 3r de grau elemental i 2n de grau professional, prèvia validació del seu respectiu centre d’estudis musicals.

D’aquesta manera, l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell (OJC) reafirma una vegada més el seu compromís amb el projecte educatiu, perquè tots aquells estudiants de música interessats puguin disfrutar d’una formació acadèmica emmarcada en el si d’una orquestra simfònica i facilitar així el posterior pas al món professional.La formació orquestral inclourà els instruments habituals d’una orquestra simfònica: violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta travesera, oboè, clarinet, fagot, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió i arpa i altres instruments acústics com el saxo i la flauta. La formació infantil estarà dirigida aquest nou curs pel director, pianista i compositor Jordi Castellà i es portaran a terme classes parcials per seccions d’instruments amb els professors de l’OJC, assajos conjunts i dos concerts en públic. Més informació sobre aquesta convocatòria i inscripcions al web www.ojc.cat/OITL.

Recta final per triar director

Aquest proper diumenge a mitjanit es tancarà el termini de presentació de candidatures per optar a la direcció artística de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell (OJC), després que el passat 20 d’octubre la formació musical anunciés la renúncia al càrrec d’Alfons Reverté per motius personals i professionals. Des de la Fundació Julià Carbonell es va informar ahir que ja s’han presentat per al càrrec diverses candidatures. El procés de selecció, que està dividit en diverses fases, es resoldrà en principi durant la segona quinzena de gener.