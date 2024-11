Seu Vella transnacional

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell general del Consorci del Turó de la Seu Vella, integrat per la Paeria i la Generalitat, va donar llum verda ahir en una sessió extraordinària a la petició formal al govern d’Andorra per incorporar el conjunt monumental de Lleida a la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la Unesco que lidera el Principat juntament amb França i Espanya. Es tracta del projecte Testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus. El coprincipat d’Andorra, que reuneix 10 monuments andorrans (com la Casa de la Vall), juntament amb el castell de Foix, a França, i la catedral de la Seu d’Urgell, vinculats històricament a la fundació del país pirinenc. Precisament, la justificació per sol·licitar la inclusió en aquesta candidatura de la Seu Vella rau en el fet que el Turó va acollir el 8 de setembre del 1278 l’acte de la firma per part del comte Roger Bernat III de Foix i el bisbe d’Urgell Pere d’Urtx del Pariatge, pacte essencial per entendre l’evolució històrica de les valls andorranes. La proposta haurà de rebre el vistiplau d’Andorra i França per tirar endavant, després de la benedicció de la conselleria i el ministeri de Cultura. La candidatura pròpia de la Seu Vella a la Unesco es troba aparcada a la llista indicativa de l’Estat espanyol des del 2016. Per la seua part, al document del projecte andorrà ja té en compte la rellevància de la Seu Vella en el moment històric de creació del coprincipat.

El proper 29 de novembre està prevista la desena reunió a Andorra del comitè de pilotatge de la candidatura transnacional.