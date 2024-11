La riera de Cadaqués arrossega 32 cotxes durant les fortes pluges de la matinada

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Fins a 32 vehicles de Cadaqués (Girona) s’han vist afectats per les pluges d’aquest divendres per la matinada a les comarques gironines de l’Alt i el Baix Empordà, en ser arrossegats per la riera que passa el municipi.

Així ho ha indicat l’alcaldessa de la localitat, Pia Serinyana, en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha explicat que el punt de màxima intensitat ha estat entre les 2 i 3 hores i que en aquests moments la riera continua baixant, si bé no com baixava a aquelles hores.

Sobre els cotxes, ha assegurat que el consistori ja havia avisat que estava prohibit aparcar a la zona: "Teníem l’alerta que ens havia arribat del Cecat (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya), però la gent ha aparcat els cotxes i l’aigua els hi ha portat".

També ha indicat que, de moment, no hi ha cap avís dels Bombers de la Generalitat, que han revisat els vehicles accidentats, o dels Mossos d’Esquadra, que s’hagi pogut veure afectada alguna persona.

La primera edil gironina ha relatat que a Cadaqués "tampoc no ha plogut tant", sinó que les pluges intenses s’han centrat en el Pení, la muntanya que hi ha al costat del municipi, que ha abocat tota l’aigua a la riera que el travessa.