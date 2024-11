Mazón afirma que les trucades i el missatge de Ribera van ser després de les vuit del vespre: "Prou de manipulacions"

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president valencià, Carlos Mazón, ha respost a la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i ha assegurat que les seves trucades i el missatge van ser després de les vuit del vespre el dia de la dana. "Prou de manipulacions", ha manifestat Mazón, que ha publicat a X el missatge de Ribera enviat a les 20.20 hores del dimarts 29 d'octubre. "Li preguntaria a la ministra, va haver de venir l'avís de riuada per contactar amb mi? Fins a les vuit no es va interessar per la situació i no tenim cap notícia d'ella ni de cap altre càrrec", ha insistit el president valencià en declaracions a 'À punt'. De fet, Mazón assenyala que "tot va canviar" a partir de les set de la tarda amb l'alerta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer."Fins llavors la previsió era de tempestes d'un màxim de 180 litres i estava tot organitzat, amb la consellera i els membres del Cecopi", ha recalcat el president de la Generalitat valenciana. "Tot canvia a partir de les set de la tarda quan la Confederació del Xúquer ens alerta d'aquesta revolució hidrològica", ha insistit Mazón, que afirma que això marca "un abans i un després" a la jornada. "Fins a les set tothom estava fent la seva feina, al seu lloc i jo puntualment informat", ha remarcat Mazón, que ha reconegut que estava en un "dinar de treball" amb gent aliena a l'emergència per la dana. "He hagut de desmentir mentides i rumors malintencionats, com que estava a la festa d'aniversari d'una consellera", ha lamentat el president valencià.

"Respecte" per la manifestació d'aquesta tarda València

"Era un dinar per decidir el futur d'À punt", ha precisat Mazón, que ha parlat "d'insinuacions baixes i molt lletges" per part d'alguns polítics. "No són de rebut", ha criticat el president valencià, que ha mostrat "respecte" per la manifestació d'aquesta tarda a València contra la seva gestió de la dana. "El dret a manifestació és constitucional i s'ha de respectar. Tot i que crec que té contingut polític", ha volgut deixar clar Mazón, que ha tornat a la polèmica amb la vicepresidenta Ribera i ha reiterat que "fins a les vuit del vespre" no va tenir cap notícia d'ella. "Tinc un missatge i potser alguna trucada perduda, però sempre a partir de les vuit", ha conclòs el president valencià, que per demostrar-ho ha fet públic el contingut del missatge de la ministra per a la Transició Ecològica.

"President, soc Teresa R. Estem pendents i preocupats. El president de la CHJ està inquiet però manejant amb màxima prudència. Marlaska i protecció civil també. Aemet seguint evolució. Digue'm qualsevol cosa amb la que podem ajudar", diu el text. "Prou de manipulacions. Aquest SMS, a les 20.20 hores després d'enviar l'alerta i sense cobertura al Cecopi. Això és el que va passar", ha sentenciat Mazón.