Impulsen un nou espai d'art al Pont de Suert

La Remeiera és el nom del nou projecte d’espai artístic i creatiu que busca seu a la capital de l’Alta Ribagorça. L’objectiu és atansar l’art a persones de totes les edats i condicions, i convertir-se en un entorn d’aprenentatge i experimentació en el qual poder treballar tècniques com la pintura, el gravat, la talla de fusta o l’escultura, entre altres disciplines creatives, tant per lliure com mitjançant tallers guiats. Paral·lelament, es preveu que el futur espai aculli un altre tipus d’activitats culturals com clubs de lectura, xarrades o exposicions. La impulsora de la iniciativa és l’artista i pedagoga Ariana Solanes, graduada en Belles Arts amb experiència en l’educació artística i el treball comunitari.

Una altra de les seues intencions, segons explica l’organització, és “potenciar la cultura en zones rurals i contribuir al benestar comunitari i individual, actuant com a motor de cohesió social”. Per aconseguir materialitzar el projecte de La Remeiera i condicionar les futures instal·lacions, Solanes ha llançat una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Goteo. De moment, ja ha recaptat uns 7.200 euros.

Per a més informació sobre el projecte i per contribuir amb les donacions, es pot visitar la pàgina d’Instagram @espai.laremeiera o el web goteo.cc/laremeiera.