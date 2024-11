La UdL rep documentació de Bonaventura Lladonosa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida va acollir ahir l’acte de donació del fons personal, familiar i professional del doctor Bonaventura Lladonosa Gallart (Alguaire, 1928-Lleida, 2023), que després de la seua catalogació es posarà a disposició dels estudiants i el personal investigador interessats en la història de la Medicina a Lleida. Es tracta de 62 caixes amb material divers, entre el qual destaca la correspondència amb altres lleidatans il·lustres com el cirurgià Roc Pifarré o el bioquímic Joan Oró; així com amb personalitats de la política com Ernest Lluch, en la seua època de ministre de Sanitat, o Josep Laporte, conseller de Sanitat (1980-88) i d’Ensenyament (1988-92). Bonaventura Lladonosa va ser un dels promotors de la creació de la facultat de Medicina de Lleida, el 1977, quan era president del Col·legi de Metges a la província (1976-1998). El 1980 va formar part del comitè d’experts que va redactar el primer manual de vacunacions de Catalunya. Una de les seues filles, Anna Lladonosa Montull, va recordar que el seu pare “ho guardava tot. La meua mare ho va ordenar i ara nosaltres ho donem a la UdL com un retorn a la societat”.