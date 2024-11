Dolores Redondo torna al Baztán

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Onze anys després de posar per primera vegada en el mapa literari la vall del Baztán, Dolores Redondo torna a l’escenari de l’èxit amb Las que no duermen. Nash, una novel·la de misteri que rastreja les petjades de la bruixeria a la zona i casos reals de la crònica negra espanyola recent. L’autora, que ha venut més de cinc milions i mig de novel·les i la trilogia del Baztán, la qual ha estat adaptada al cine i traduïda a 39 idiomes, expandeix el seu univers literari i aprofundeix en el que ella mateixa denomina mystic noir, que considera un gènere propi sostingut en la mitologia i les llegendes de la regió. Redondo (Sant Sebastià, 1969) assegura que no es veu sempre fent això, “el meu amor no és la novel·la negra, és la literatura”, Va dir.

Pero, de moment, té corda per a estona, Las que no duermen. Nash és la segona entrega d’un quartet, Los valles tranquilos, que va arrancar amb Esperando al diluvio (2022).

Elizondo és un poble de Navarra de poc més de 3.000 habitants, travessat pel riu Baztán que, des de fa uns anys i gràcies a Redondo, s’ha convertit en nova meca del turisme literari.