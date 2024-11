Premi per a les botigues de discos que sobreviuen a Catalunya, una de Lleida, Grans Records

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya (Apecat), que reuneix els segells discogràfics catalans, entregarà avui a Barcelona el Premi Fonograma al mig centenar de botigues de discos que sobreviuen a Catalunya per reconèixer i reivindicar la seva tasca i constància per mantenir viu el sector de la música gravada en format físic en un món dominat pel digital.

Una d'aquestes botigues és la lleidatana Grans Records, que Domènec Merchan va obrir el 2013 al carrer la Palma i que, des del 2016, es manté al carrer Alcalde Costa. "Cal ser molt valent per emprendre un projecte com aquest", va afirmar ahir Merchan, assegurant que en aquesta última dècada hi ha hagut altres intents d'obrir botigues de discos a Lleida que no han fructificat.

El responsable d'aquest local va destacar els principals canvis experimentats des de 2013: "L'increment notable del preu dels discos nous i que la indústria discogràfica ara llança tota mena de reedicions, des de clàssics fins a artistes joves". Dedicat al vinil, Grans Records rep sobretot clients de mitjana edat, encara que també n'hi ha de molt joves que compren discos de Taylor Swift. No li espanta l'streaming: "És com dinar cada dia de menú, però en algun moment també vas a un bon restaurant", va concloure.