Juan Luis Guerra, gran triomfador als Grammy Llatins

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La vint-i-cinquena edició dels Grammy Llatins va celebrar ahir a la matinada un quart de segle d’història de la música llatina en una gala que va tenir lloc al Kaseya Center de Miami. El principal guanyador de la vetllada va ser el dominicà Juan Luis Guerra, que se’n va anar a casa amb quatre guardons: Àlbum de l’Any (Radio Güira), Enregistrament de l’Any, Àlbum de Merengue/Bachata i Millor Cançó Tropical. Els altres artistes més reconeguts van ser, amb tres premis cada un, la hispanoargentina Nathy Peluso –que va empatar amb la llegendària Mercedes Sosa com les dones que acumulen més gramòfons– i el mexicà Édgar Barrera. Una altra de les principals categories, Cançó de l’Any, va quedar en mans de l’uruguaià Jorge Drexler amb Derrumbe. “Mai vaig pensar que podria passar una cosa així amb una cançó tan curta, tan trista i diferent”, va afirmar Drexler, que es va emportar un altre gramòfon per Millor Cançó de Cantautor. L’artista va dedicar els guardons al seu pare, que va morir fa pocs dies. El colombià Carlos Vives va ser nomenat Persona de l’Any i va obrir la cerimònia amb una actuació musical. Per la seua part, l’artista espanyola Niña Pastori va guanyar el seu sisè Grammy Llatí, en aquesta ocasió en la categoria de Millor Àlbum Folclòric amb Raíz Nunca Me Fui, que va dedicar en el seu discurs a tots els afectats per la dana de València. “Un petó a tota la meua gent de València. Aquest Latin Grammy va per ells”, va declarar l’artista gaditana. “Soc feliç, però al seu torn no puc deixar de recordar tota la gent de la meua terra, que han patit ara amb la dana una cosa molt forta”, va afegir. I el Grammy Llatí al Millor Vídeo Musical Curt va ser per a 313, del raper porto-riqueny Residente, acompanyat de l’actriu Penélope Cruz i la cantant catalana Sílvia Pérez Cruz.