Concert solidari de la Banda Municipal amb els afectats per la dana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Banda Municipal de Lleida va presentar ahir a l’Auditori Enric Granados la seua nova producció, Cent anys de cine, amb motiu de la celebració de Santa Cecília, patrona dels músics que celebra la seua festivitat el 22 de novembre. El concert, iniciativa del director artístic i musical de la formació, Amadeu Urrea, va portar els espectadors en un viatge per les bandes sonores més emblemàtiques del compositor Ennio Morricone, i va tenir un vessant solidari. I és que la meitat del que es va recaptar es destinarà als damnificats per la dana per mitjà de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i la Fundació Horta Sud, que engloba entitats dels pobles més afectats i que treballa per a la reconstrucció social. El públic va poder gaudir de la interpretació d’algunes melodies de pel·lícules del mestre italià que ja són un clàssic universal com Cine Paradiso, Per un grapat de dòlars, El bo, el lleig i el dolent o Els intocables acompanyades pels cors de les Borges Blanques, Castelldans, Sant Llorenç de Morunys, Conjunt de Veus Amunt, A Ball del Centre Dalcroze i la Primavera Artesenca.

Al concert va assistir la tinenta d’alcalde, Carme Valls, que va donar les gràcies a tots els assistents per la seua solidaritat: “Actes de solidaritat com el d’avui ens fan forts i ens fan sentir que sortirem endavant.”