Relleu a les capitanies dels Moros i Cristians

Els Moros i Cristians ja es preparen per a la batalla de Lleida amb el relleu dels càrrecs d’ambdós bàndols en un acte celebrat ahir a la nau central de la Seu Vella. Un acte, el Mig Any Fester, que marca l’inici del compte enrere de l’enfrontament que les dos faccions tindran al maig i en el qual les forces musulmanes recuperaran la ciutat de mans cristianes. La fins ara saïda i senyora de tots els moros, Dolors Carulla, va cedir el testimoni a Fernando Marqués, de la comparsa dels Banu-Hud, mentre que el senyor de Lleida i de les forces cristianes fins ahir, Josep Fuentes, va passar la corona al comte Sergi Zamora, dels Anglesola. Com marca la tradició, els líders dels dos exèrcits van assumir el càrrec cridant el lema de l’Associació de Moros i Cristians: “Per la festa i per Lleida, sempre!”

A més dels capitans, també es van renovar la resta de càrrecs de les tres comparses de cada bàndol, així com els portadors de la insígnia i els estendards i penons. Pel bàndol moro, Maria Carmen Grota serà la líder dels Banu-Hud; Carme Casals dels Al·leridís i Nerea Guruceaga dels Musa. D’altra banda, Rosalía García és la nova baronessa dels Anglesola; Maite Bello dels Pallaresos i Palmira Cortijo dels Urgellencs. A l’acabar l’acte, la banda Ilerband va interpretar l’himne de l’associació, Yurida, i diverses comparses mentre els exèrcits moro i cristià desfilaven per la Seu Vella.