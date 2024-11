El Departament de Cultura retorna a la vall d'Àneu un fragment del retaule de l'església d'Escalarre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha presentat l’adquisició i el retorn de la Taula del Miracle de Sant Martí aquest dimecres, 20 de novembre, a l’Església de Sant Martí d’Escalarre. En l’acte s’ha celebrat col·lectivament la recuperació de l’obra per les Valls d’Àneu, on va ser creada a finals del segle XV. Es tracta d’una de les portes del retaule major de l’església, que va ser disgregat a inicis del segle XX per ser venut. El Departament de Cultura ha adquirit l’obra aquest 2024 en el marc de la Col·lecció Nacional i l’ha dipositat a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

La consellera Hernández Almodóvar ha reivindicat la importància del retorn de l’element patrimonial al seu lloc d’origen: “retornem el retaule Miracle de Sant Martí, una de les obres d’art del Pirineu desaparegudes, espoliades o destruïdes a principis del s. XX. I restituïm així una porció de la nostra història i de la nostra identitat comuna”. Hernández Almodóvar també ha celebrat la incorporació de l’obra a la Col·lecció Nacional de la Generalitat de Catalunya, fet que “representa la pertinença a un projecte col·lectiu que, en la seva riquesa i diversitat, ens pertany a tots”, ha dit. L’acte també ha comptat amb la participació del director general de Patrimoni Cultural, Quim Borràs; l’alcalde de la Guingueta d’Àneu, Jordi Pallé; el director de l’Ecomuseu de les valls d’Àneu, Jordi Abella; i el president del Consorci de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Pere Ticó.

La consellera de Cultura ha recordat la importància d’aquesta adquisició, que recau en “celebrem el retorn de la taula del Miracle de Sant Martí, d’aquesta joia del Gòtic que ja forma part del país i de la gent”. A més, ha posat en relleu el paper cabdal dels museus en la custòdia, conservació, documentació i difusió de les obres que formen part de la Col·lecció Nacional. “Una tasca essencial que ens ajuda a conèixer i estimar encara més el nostre patrimoni i que contribueix a treballar pels drets culturals de tothom”, ha dit.

L’obra es diposita a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, un equipament que treballa des de l’any 1994 en la recerca, conservació, difusió, restitució i gestió del patrimoni de les Valls d’Àneu, el Pallars Sobirà i el Pirineu.