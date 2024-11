Accent lleidatà per a la intel·ligència artificial 'meteorològica' d'RTVE

L’alumne Pau León, durant les locucions per a la IA d’RTVE. - COMUNICACIÓ I PERIODISME AUDIOVISUALS-UDL

La Universitat de Lleida (UdL) ha col·laborat en una prova de concepte de la corporació Ràdio i Televisió Espanyola (RTVE) per entrenar la intel·ligència artificial (IA) en la locució de continguts meteorològics. L’objectiu d’aquest projecte és explorar les possibilitats de l’ús de veus sintètiques en diferents idiomes i amb diferents accents personalitzats per a cada zona lingüística. Així, un alumne de 4t curs del grau de Comunicació i Periodisme Audiovisuals de la UdL, Pau León, ha prestat la seua locució a través de sis hores d’enregistraments per ajustar la IA a la varietat nord-occidental del català.

El departament de Filologia i Comunicació de la UdL s’ha encarregat de la revisió periodística i lingüística dels textos perquè s’adaptin a l’accent lleidatà, segons va explicar ahir la professora Mariona Visa en un comunicat de la universitat. D’aquesta manera, les notícies meteorològiques, en text i àudio, estaran disponibles al web rtveia.es tant en català com en castellà. Això sí, en cap cas no s’escoltaran les veus de les persones que han ajudat a crear els continguts sinó que serà la IA la que generarà els seus àudios després d’haver après d’aquests exemples.

Aprofitant l’experiència adquirida amb la generació de textos i veus amb IA en les passades cobertures electorals, “hem treballat amb la meteorologia al tractar-se d’un àmbit informatiu d’àmplia acceptació en l’audiència i amb el qual és possible, gràcies a l’històric de dades i fonts oficials, oferir continguts rellevants de la major part de les poblacions”, expliquen des d’RTVE, sobre un projecte en el qual també col·laboren la Universitat de Castella-la Manxa i les empreses Narrativa i Monoceros Labs.

Val a recordar que l’abril passat la UdL i RTVE van firmar un conveni perquè alumnes i professorat de Comunicació i Periodisme Audiovisuals revisessin notícies generades amb intel·ligència artificial sobre els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat dia 12 de maig.

El conveni, d’un any de durada –prorrogable fins a quatre temporades més per períodes anuals–, va ser firmat per la vicerectora d’Investigació de la UdL, Natàlia Alonso, i el director d’RTVE Catalunya, Esteve Crespo, coincidint amb la celebració de la 21 Setmana de la Comunicació.