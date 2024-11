Aitona entrega els primers premis Robert Capa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Aitona va fer entrega ahir en un acte celebrat a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida dels premis Robert Capa de fotografia i treball d’investigació, dotats amb 2.000 euros i que es van convocar per primera vegada en el marc de la tercera edició de les jornades històriques entorn d’aquest personatge del fotoperiodisme de guerra i la memòria històrica del Front del Segre durant la Guerra Civil. El fotògraf barceloní Alfons Cabrera va ser distingit per una imatge de presoners russos captada a Ucraïna, mentre que la historiadora lleidatana Noemí Riudor va ser premiada per l’estudi Els serveis sanitaris de l’Exèrcit de la República entre els fronts del Segre i de l’Ebre.

L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, va agrair a ambdós que “amb aquests treballs ens heu atansat una mica més a la veritat i a la memòria dels esdeveniments que ens han marcat com a societat”.

La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va destacar que aquests premis “són molt més que una mirada al passat; contribueixen a preservar i divulgar la nostra memòria històrica, part del que som com a societat”.