L'Espai Cavallers, d'aniversari

Música, copa i un pastís d’aniversari amb 20 espelmes i “aniversari feliç!” a l’uníson. La galeria d’art Espai Cavallers de Lleida va celebrar així ahir a la tarda els seus primers vint anys de trajectòria. Just a més el 23 de novembre, el mateix dia que va obrir les portes l’any 2004. La responsable de la sala, Roser Xandri, es va mostrar emocionada de superar dos dècades de cara al públic “gens fàcils, sobretot aquests últims deu anys, i més amb la pandèmia de la covid pel mig”.

L’Espai Cavallers es va estrenar fa vint anys amb una exposició dedicada a Albert Coma Estadella (1933-1991) i, el desembre d’aquell 2004, va dedicar la segona mostra a Benet Rossell (1937-2016), dos noms capitals en la història de l’art lleidatà. Xandri va recordar que “volia que aquests dos artistes definissin la línia per seguir: reivindicar els artistes més significatius de Lleida, al mateix temps que apostar per artistes emergents i sense tancar-nos tampoc a creadors de la resta del país”. Una filosofia que ha anat implementant al llarg d’aquests anys, amb una novetat destacada en aquests últims temps: “L’aposta pel web i les xarxes socials, que ens obre un món al qual, només amb la sala, seria possible accedir.” Així mateix, la responsable de la galeria va afegir el nou objectiu immediat: la internacionalització. En els últims mesos, fires d’art de Hong Kong, Estocolm o Amsterdam han gaudit d’un estand de l’Espai Cavallers, sempre amb el nom de Lleida al capdavant. I el mes de maig vinent podria arribar encara més lluny després de rebre la invitació per a un certamen d’art a Corea del Sud.

La filosofia: reivindicar els artistes de Lleida i emergents, sense oblidar creadors de la resta del país

El públic que ahir no va voler perdre’s l’aniversari va poder conèixer aquests projectes després de decorar amb mànegues de pastisseria el pastís de la festa, que estava previst que amenitzés el cantant lleidatà Kelly Isaiah. L’aniversari es va celebrar entre les teles de la nova exposició, inaugurada divendres. Es tracta de la mostra Diàlegs, amb obres de quatre artistes: les barcelonines Laura Bofill (retrats) i Tomasa Martín (personatges), la japonesa establerta a Barcelona Keiko Ogawa (interiors) i la sabadellenca Sabrina Sampere (paisatges).