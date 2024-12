Tàrrega posa de relleu la cultura amb els seus premis

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El Teatre Ateneu de Tàrrega es va omplir ahir a la nit de públic en la 26 edició dels Premis Culturàlia, gala que organitzen el Centre Cultural i l’ajuntament per reconèixer la tasca social i cultural de persones i entitats. Els guardonats van ser Núria Sauret, de la llibreria Sauret (premi a la persona), que van posar de relleu la màgia de la lectura i van reivindicar el petit comerç; l’associació de dones Arrel (premi a l’entitat), que van defensar el seu refugi contra la solitud i d’intercanvi de coneixement; el col·leccionista Josep Maria Queraltó per l’Espai Museístic del Cinema de Vallbona de les Monges (premi comarcal), que va agrair el reconeixement per l’esforç que li ha suposat reunir més de 30.000 peces; el museòleg Carlos García Hermosilla, director del Museu d’Història de Barcelona a partir de demà (guardó targarí fora vila), que va elogiar “la bona marca de cultura de Tàrrega”, i finalment l’activista cultural lleidatà Antoni Gelonch, president de la Fundació Horitzons 2050 (guardó intercomarcal), que va reclamar “més autoestima a Ponent”.

El director dels Culturàlia, Antoni Palou, va destacar que tots els premiats són “operadors culturals” i l’alcaldessa, Alba Pijuan, va afirmar que “els Premis Culturàlia ens han transportat pel camí de les humanitats”.