Art 'inesperat' al Morera

L’exposició inaugural amb la qual el nou Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida va obrir al públic el mes d’abril passat va créixer ahir amb sis noves obres. Una visita inesperada d’art procedent de sis galeries catalanes, entre les quals hi ha l’Espai Cavallers de Lleida, per dialogar amb sengles peces de la col·lecció del Morera. Aquest singular diàleg artístic podrà visitar-se fins al 12 de gener, en el marc de l’activitat denominada precisament Visites inesperades, organitzada per l’associació de Galeries d’Art de Catalunya per promocionar l’art, en aquest cas tant públic com privat.

La crítica i comissària d’aquesta iniciativa, Montse Frisach, ha estat la responsable d’aparellar les obres d’art “buscant similituds, mirades, jocs entre una i l’altra, sense límits d’estils i èpoques, només amb la idea que el diàleg funcioni”. Així, un singular autoretrat de la fotògrafa lleidatana Lídia Vives (1991) acompanya dibuixos de la Belle Époque de Xavier Gosé. Vives, que no es va perdre l’estrena, es va mostrar molt il·lusionada que una obra seua procedent de l’Espai Cavallers formi part durant unes setmanes d’“un museu tan emblemàtic com el Morera; ser reconeguda a Lleida és tot un luxe”. Una altra fotografia, del barceloní Pere Formiguera, contrasta amb un bodegó digital de Marina Núñez; una instal·lació religiosa de l’andalusa Charo Corrales reivindica el treball domèstic de la dona, en diàleg amb el quadre Dia de planxa, de Carles Llobet Raurich; un dibuix de Juli González del 1939 visita l’àmbit del Morera dedicat a la Guerra Civil, mentre que un mòbil del suís Lukas Ulmi es cola al costat dels mòbils de Leandre Cristòfol. L’última visita és la d’una pintura geomètrica de la barcelonina Dominica Sánchez, infiltrada amb una foto constructivista d’Antoni Abad.

El director del Morera, Jesús Navarro, va destacar aquesta “primera intervenció en l’exposició inaugural” com una “aproximació diferent de la col·lecció d’art i de les obres d’aquests artistes que cal potenciar”. La regidora de Cultura de Lleida, Pilar Bosch, va assenyalar que “aquesta complicitat entre l’àmbit públic i el privat de les galeries juga a favor de l’art”.