L'AEMET activa l'alerta vermella per nevades a la Vall d'Aran la tarda de dissabte i diumenge

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat l'alerta vermella per nevades, que significa risc extrem, a la Val d'Aran des de les 18:00 de dissabte fins a diumenge. Es preveu una acumulació de neu d'uns 40 cm en 24 hores per sobre dels 1.200 metres. Entre 800 i 1.200 metres es preveuen acumulacions inferiors de neu. L'AEMET també alerta de ràfegues de vent màximes de 90 km/h a la Vall d'Aran.

Pel que fa al Pirineu de Lleida, està activada l'alerta taronja, de risc important, per acumulació de neu prevista de 30 cm per sobre dels 800-900 metres d'alçada. L'AEMET també avisa de risc important per vent a pràcticament tota la costa catalana amb ràfegues de 70 km/h.