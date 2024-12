Cervera va traslladar tres obres del Museu a l'ajuntament “per conservar-les millor”

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’historiador de l’art Albert Velasco va criticar a la seua columna d’opinió a SEGRE divendres passat el trasllat d’un retaule del segle XV del Museu Comarcal de Cervera a l’ajuntament de la capital de la Segarra, on des de fa uns mesos s’exhibeix penjat a la paret d’un passadís, entre una escala a un costat i una porta a un altre.

La resposta de l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, no es va fer esperar, reconeixent que es van traslladar tres obres del Museu Comarcal, però per poder conservar-les en millors condicions. Pomés va assegurar que “va ser una necessitat perquè el museu es trobava en obres de remodelació [la pinacoteca va reobrir el setembre passat després de 7 mesos de treballs] i s’havien de treure uns quadres, de manera que vam considerar més adequat portar-los a l’ajuntament, ja que hem heretat el dipòsit museístic municipal en molt males condicions, per no dir unes condicions lamentables i vergonyoses”.

En aquest sentit, Pomés va lamentar que aquest espai de reserva està afectat per humitats i filtracions d’aigua perquè la coberta està en mal estat. El primer edil va avançar que “l’Institut d’Estudis Ilerdencs ja ens ha aprovat la segona fase de remodelació del Museu Comarcal i el nostre objectiu des del primer dia ha estat museïtzar el dipòsit municipal per conservar les obres en unes condicions adequades i atansar el patrimoni a la ciutadania”.

Pomés va insistir que el trasllat de les obres a l’ajuntament és una mesura “temporal, que permet conservar els quadres i el retaule en millors condicions”. Així mateix, l’alcalde va convidar l’historiador lleidatà a visitar el dipòsit municipal de Cervera i “fer les seues recomanacions com a expert”.