La història recent de Lleida a través de 275 retrats de Toni Prim

La sala d’actes del nou Museu Morera es va quedar ahir petita en la presentació del volum gràfic Instants d’un temps, una petita però significativa mostra del treball del fotògraf lleidatà Toni Prim en l’àmbit del retrat durant les últimes cinc dècades. El retratista va fer broma assegurant que “mai en la vida no havia tingut tants models junts davant meu”. I és que moltes de les prop de 200 persones que van atapeir l’última planta del museu surten en aquest llibre d’artista, amb qui l’autor va desitjar “saldar una part del deute que tinc amb la societat lleidatana, que sempre m’ha acollit des del principi i m’ha tractat molt bé”.

Un deute traduït en un volum amb 250 fotos en les quals apareixen 275 personatges dels més de 1.200 que ha retratat durant la seua trajectòria professional. Entre ells, una picada d’ullet d’homenatge a Josep Vallverdú, protagonista de la portada i la contraportada del llibre amb 40 anys de diferència. L’escriptor de 101 anys també va participar en la presentació a través d’un vídeo, en el qual va felicitar Prim per un volum “magnífic, esplèndid i meravellós” i en el qual, amb la seua inalterable i fina ironia, no va dubtar a acceptar posar de nou per al fotògraf en un futur llibre d’aquí a 10 anys.

La directora de SEGRE, Anna Sàez, i el de La Mañana, Francesc Guillaumet, van acompanyar l’autor en la presentació del llibre. Guillaumet va repassar molts dels protagonistes de l’obra a partir de les anècdotes que recordava d’ells. Sàez es va centrar en la trajectòria vital i professional del fotògraf, recordant els seus gairebé tres anys de col·laboració a la secció Portaretrat de la revista dominical Lectura de SEGRE.