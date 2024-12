La Vall de Boí estrena guia 'romànica'

Publicat per TXELL CENTENO Verificat per Creat: Actualitzat:

La Vall de Boí va estrenar ahir la primera guia d’alta divulgació que s’ha escrit sobre el conjunt d’esglésies romàniques declarades Patrimoni Mundial de la Unesco. La sala de plens de l’ajuntament, a Barruera, va acollir la presentació de Les esglésies romàniques de la Vall de Boí, a càrrec dels seus dos autors, l’arqueòleg i historiador barceloní Eduard Riu-Barrera (comissari al llarg de l’últim any de la celebració del 900 aniversari de Sant Climent i Santa Maria de Taüll) i l’historiador de Vic Carles Puigferrat, en un acte juntament amb l’alcaldessa, Sònia Bruguera, que va comptar amb l’assistència d’una vintena de veïns.

La guia, ja a la venda a les esglésies i l’Oficina de Turisme de la Vall de Boí, permet descobrir nous racons i detalls d’aquest patrimoni arquitectònic i també noves hipòtesis d’investigació històrica. Així, els autors van comentar que els impulsors d’aquests edificis potser no fossin, com indica la teoria oficial, els senyors feudals d’Erill sinó un cònsol i un batlle, segons un document conservat a l’Arxiu Diocesà de Vic. Puigferrat va assegurar a més que “les comunitats locals van tenir molt més protagonisme en l’edificació dels temples”. El volum, amb fotos de Jordi Puig, inclou codis QR per ampliar la informació. Bruguera va destacar que “la guia, a més de l’arquitectura, pintura i escultura romàniques, parla de l’entorn i les tradicions de la Vall de Boí”. Val a destacar que el llibre, que fa referència a la pintura i imatgeria originals conservades al MNAC, compta amb edicions traduïdes al castellà, el francès i l’anglès.