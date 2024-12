Mor l’actriu Marisa Paredes

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actriu Marisa Paredes ha mort als 78 anys, segons ha informat a EFE l’Acadèmia de Cine, de la qual va ser presidenta.

Segons fonts del seu entorn proper, la mort ha estat sobtada i l’actriu es trobava en perfecte estat fins almenys diumenge passat, quan va acudir al Teatre Espanyol a veure la representació de 'Luces de Bohèmia' en què participava la seua filla la també actriu María Isasi. Després de la funció, van estar "prenent uns vins i xarrant", segons aquestes fonts.

Marisa Paredes, una de les grans dives del cine espanyol, va ser Premi Nacional de Cinematografia (1996), Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts (2007) i Goya de Honor 2018, entre altres reconeixements.

Al llarg d’una carrera de més de sis dècades va treballar amb directors com Pedro Almodóvar, amb qui va col·laborar en pel·lícules com 'Tacones lejanos’ (1991) i 'La flor de mi secreto’ (1996), en ambdues amb el paper protagonista, amb Jaime Chávarri o Agustí Villaronga. També va participar en pel·lícules com 'El espinazo del diablo ' (2001), del mexicà Guillermo del Toro, i 'La vida es bella' (1997) de l’italià Roberto Benigni.

Paredes, que va ser presidenta de l’Acadèmia de Cine entre 2000 i 2003, l’any de la gala del 'No a la guerra a l’Iraq', va manifestar el seu compromís polític fins l’últim moment, participant i llegint el manifest el passat 30 de novembre en una concentració a Madrid per l’alto el foc en Gaza.

Els organitzadors d’aquesta concentració també van parlar amb ella diumenge passat de cara a la seua possible implicació en un altre acte i Paredes li va demanar "un parell de dies per arreglar l’agenda", segons el portaveu del moviment, Joanen Cunyet.